Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Союзники Сирии пригрозили коалиции США ответным ударом

Союзники Сирии пригрозили коалиции США ответным ударом

14:33  7 Июня 2017
638

Союзники Сирии пригрозили коалиции США ответным ударом

Дамаск, 7 июня. Оперативный штаб союзников Сирии, куда входят военно-политическая организация «Хезболла» и Иран, заявил после удара коалиции во главе с США, что способен при необходимости нанести удар по позициям американских военных в САР.

Накануне коалиция во главе с США заявила о новом ударе по проправительственным силам Сирии в Ат-Танфе, ранее в том же районе был совершен удар под предлогом якобы имевшей место угрозы для сил коалиции. «Кровь сирийских сынов, сирийской арабской армии и ее союзников не стоит дешево, и способность ударить по их (США  — прим. ред.) позициям в Сирии и окрестностях имеется в тот же час, когда потребуют условия, учитывая наличие ракетных и различных военных установок»,  — говорится в заявлении оперативного штаба.

Союзники Сирии назвал удар США «трусливой агрессией», а также свидетельством лицемерия Вашингтона в борьбе с терроризмом. Оперативный штаб предупредил, что если США пересекут «красную линию», то сирийские союзники могут ответить военными действиями.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть