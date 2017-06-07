Союзники Сирии пригрозили коалиции США ответным ударом

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Дамаск, 7 июня. Оперативный штаб союзников Сирии, куда входят военно-политическая организация «Хезболла» и Иран, заявил после удара коалиции во главе с США, что способен при необходимости нанести удар по позициям американских военных в САР.

Накануне коалиция во главе с США заявила о новом ударе по проправительственным силам Сирии в Ат-Танфе, ранее в том же районе был совершен удар под предлогом якобы имевшей место угрозы для сил коалиции. «Кровь сирийских сынов, сирийской арабской армии и ее союзников не стоит дешево, и способность ударить по их (США — прим. ред.) позициям в Сирии и окрестностях имеется в тот же час, когда потребуют условия, учитывая наличие ракетных и различных военных установок», — говорится в заявлении оперативного штаба.

Союзники Сирии назвал удар США «трусливой агрессией», а также свидетельством лицемерия Вашингтона в борьбе с терроризмом. Оперативный штаб предупредил, что если США пересекут «красную линию», то сирийские союзники могут ответить военными действиями.