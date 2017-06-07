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Новости Сирии
ВВС коалиции США разбросали над Раккой анонимные листовки

ВВС коалиции США разбросали над Раккой анонимные листовки

14:31  7 Июня 2017  /обновлено: 14:32  07 Июня 2017
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ВВС коалиции США разбросали над Раккой анонимные листовки

Ракка, 7 июня. Американские летчики разбрасывают над неофициальной столицей «Халифата» листовки, адресованные непонятно кому.

Сирийские источники сообщают, что у тысяч листовок, распространяемых ВВС коалиции, нет ни адресата, ни отправителя. На обеих сторонах листков написан текст на арабском языке с предупреждением, главная суть которого — «Уходите, или умрете». Также в тексте сообщается, что предъявитель данной бумаги может получить у сил обороны Сирии «пищу, воду и медицинскую помощь».

ВВС коалиции США разбросали над Раккой анонимные листовки

Военные источники подчеркивают, что на любом подобном документе должен быть обозначен гарант безопасности предъявителя. ВС САР всегда указывают на своих листовках «Главное командование САА и ВС». Человека с листовкой от ВВС США с легкостью могут расстрелять на ККП «Свободной сирийской армии» или «Сирийских демократических сил». Также не ясно, кому предназначены листовки — боевикам «Исламского государства»* (группировка запрещена в России) или мирным жителям Ракки. В любом случае, американцы угрожают гибелью каждому из тех, кто останется в городе.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #ракка #сса #ввс сша #листовка
Алексей Громов
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