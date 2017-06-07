ВВС коалиции США разбросали над Раккой анонимные листовки

В Избранное

Скопировать

Ракка, 7 июня. Американские летчики разбрасывают над неофициальной столицей «Халифата» листовки, адресованные непонятно кому.

Сирийские источники сообщают, что у тысяч листовок, распространяемых ВВС коалиции, нет ни адресата, ни отправителя. На обеих сторонах листков написан текст на арабском языке с предупреждением, главная суть которого — «Уходите, или умрете». Также в тексте сообщается, что предъявитель данной бумаги может получить у сил обороны Сирии «пищу, воду и медицинскую помощь».

Военные источники подчеркивают, что на любом подобном документе должен быть обозначен гарант безопасности предъявителя. ВС САР всегда указывают на своих листовках «Главное командование САА и ВС». Человека с листовкой от ВВС США с легкостью могут расстрелять на ККП «Свободной сирийской армии» или «Сирийских демократических сил». Также не ясно, кому предназначены листовки — боевикам «Исламского государства»* (группировка запрещена в России) или мирным жителям Ракки. В любом случае, американцы угрожают гибелью каждому из тех, кто останется в городе.

* Организация запрещена на территории РФ.