ЛНР: Народная милиция отбила третью попытку атаки ВСУ на Желобок

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Луганск, 7 июня. Украинские силовики предприняли очередную попытку прорыва обороны Народной милиции ЛНР в районе села Желобок. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, очередная неудачная атака украинских силовиков стала третьей за сегодняшний день.

«Сейчас поступила оперативная информация, что очередная, уже третья попытка прорвать позиции Народной милиции в районе Желобка провалилась. Мы находимся на прежних позициях и не отдали ни пяди своей земли», – сказал он.

Марочко также отметил, что в результате трех неудачных попыток прорыва в районе села Желобок ВСУ потеряли убитыми 10 военнослужащих. Кроме того, бойцам Народной милиции удалось уничтожить беспилотник ВСУ, с помощью которого украинские силовики корректировали минометный огонь.