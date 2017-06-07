Швейцария присоединилась к безвизовому режиму Евросоюза для Украины

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Берн, 7 июня. Швейцария отменит визовый режим с Украиной 11 июня, сообщили в пресс-службе украинского президента.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером.

«Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом», — констатировали представители Порошенко.

Ранее бывший посол Чехии в России и на Украине Ярослав Башта заявил, что Украине угрожает распад. По его мнению, Киев упустил момент для мирной федерализации страны.