Швейцария присоединилась к безвизовому режиму Евросоюза для Украины
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Берн, 7 июня. Швейцария отменит визовый режим с Украиной 11 июня, сообщили в пресс-службе украинского президента.
Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с руководителем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтером.
«Глава внешнеполитического ведомства Швейцарии подтвердил, что его страна введет с 11 июня безвизовый режим для украинских граждан вместе с Европейским Союзом», — констатировали представители Порошенко.
Ранее бывший посол Чехии в России и на Украине Ярослав Башта заявил, что Украине угрожает распад. По его мнению, Киев упустил момент для мирной федерализации страны.
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