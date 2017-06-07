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Общество
Место арестованного за взятку директора «Севавтодора» занял байкер

Место арестованного за взятку директора «Севавтодора» занял байкер

14:26  7 Июня 2017
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Место арестованного за взятку директора «Севавтодора» занял байкер

Севастополь, 7 июня. Экс-директор ГБУ «Севавтодор» Виталий Узлов был арестован по обвинению в получении взятки. Как стало известно ФАН, взятка предназначалась для заключения контракта на первый этап ремонта дороги Ялта — Севастополь.

Севастопольскими дорогами теперь заведует врио директора учреждения Дмитрий Синичкин — президент севастопольского отделения мото-клуба «Ночные волки». Ранее он занимал должность заместителя директора «Севавтодора». Также  Синичкин известен как один из активных участников «Русской Весны».

Алексей Громов
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