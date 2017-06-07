Путин одобрил идею привлечения РГО к развитию детского туризма
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Москва, 7 июня. Глава государства Владимир Путин поддерживает идею лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, которая посвящена взаимодействию с Русским географическим обществом (РГО) в сфере детского туризма.
Миронов указал на то, что Путин поставил вопрос о важности патриотического воспитания.
«И по туризму, тем более детскому, – здесь нужно быть очень аккуратными, надо все проработать как следует», — ответил президент РФ.
Напомним, ранее глава России Владимир Владимирович Путин отметил тот факт, что силы гражданской обороны должны укрепить свой потенциал.
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