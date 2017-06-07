Лидер группы «ДиДюЛя» попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

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Киев, 7 июня. Украинский портал «Миротворец» включил в базу «преступников» известного белорусского гитариста-виртуоза Валерия Дидюлю. Соответствующую информацию опубликовали администраторы сайта.

Украинская сторона обвиняет лидера группы «ДиДюЛя» в «незаконном» пересечении границы Украины и организации «незаконной концертной деятельности» на территории Крымского полуострова.

Напомним, ранее стало известно о том, что в черный список скандального портала «Миротворец» попал российский саксофонист Сергей Летов.