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Коморские острова объявили о прекращении дипотношений с Катаром

Коморские острова объявили о прекращении дипотношений с Катаром

14:22  7 Июня 2017
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Коморские острова объявили о прекращении дипотношений с Катаром
Лондон, 7 июня. Коморские острова объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Соответствующую информацию приводит в среду агентство SAP.

5 июня ряд государств разорвали дипломатические отношения с Катаром. Катар обвинили в содействии терроризму и вмешательстве во внутренние дела Бахрейна. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что изоляция Катара не станет решением существующих проблем в регионе.

Президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости финансирования терроризма, комментируя дипломатический скандал вокруг Катара.

#катар
Тимур Румянцев
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