Сломать хребет ИГИЛ: почему армии Сирии необходимо ускорить продвижение к Дейр-эз-Зору

В Избранное

Скопировать

Сирийской арабской армии необходимо в срочном порядке вести наступление в направлении Дейр-эз-Зора: боевики предприняли еще одну мощную атаку на позиции правительственных войск в этом городе. Как отмечает военный эксперт Антон Лавров, террористическая группировка ИГИЛ** (запрещена в РФ) может получить подкрепление из Ракки. Соответственно, бойцам правительственных сил в Дейр-эз-Зоре грозит большая опасность.

От Пальмиры — к Дейр-эз-Зору

Террористы не только рвутся в Дейр-эз-Зор, но и продолжают атаки на правительственные силы Сирии в районе нефтяных полей Пальмиры. Естественно, что боевики пытаются предотвратить наступление сирийской армии. Как сообщают корреспонденты ФАН, контрнаступление ИГ* с применением смертников и самодельных беспилотников может привести к плачевному результату: стратегически ресурсы либо будут уничтожены, либо вновь окажутся под контролем боевиков.

Атака террористов произошла накануне ночью в 15 км восточнее населенного пункта Хувейсис. Теперь силам сирийской армии необходимо расчистить фланг в районе Хувейсиса, тогда боевики лишаться возможности атаковать Пальмиру. А оттуда — прямая дорога на Дейр-эз-Зор, где ждет подкрепления обороняющий город гарнизон правительственных сил Сирии.

Террористы отброшены назад

Между тем, как сообщает издание Almasdarnews.com, террористы ИГ предприняли там новую мощную атаку на этот город. Наступление было предпринято в западном районе Дейр-эз-Зора. Отмечается, что большое количество террористов было отброшено бойцами правительственных войск. По словам военного источника издания, в Дейр-эз-Зоре бойцам Сирийской арабской армии удалось сорвать все планы ИГИЛ, были убиты и ранены десятки террористов.

Свое мнение по поводу текущей ситуации в Дейр-эз-Зоре в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал военный эксперт Антон Лавров.

«Проблема Дейр-эз-Зора в том, что туда сейчас начинают подходить подкрепления в виде боевиков, которые покидают Ракку и ее окрестности. Их вытесняют оттуда. И в итоге, когда за Ракку начнутся более масштабные бои, можно ожидать, что будет выход оттуда сотен дополнительных боевиков ИГИЛ, которые пойдут в Дейр-эз-Зор, последний крупный населенный пункт, который они частично контролируют. И это может переломить ситуацию в нем и привести к падению позиций правительственных сил», — сообщил военный эксперт.

Доставка помощи крайне осложнена

Также эксперт отметил, что переброска помощи в осажденный гарнизон Дейр-эз-Зора крайне затруднена. Можно сделать вывод, что правительственным войскам следует незамедлительно двигаться по направлению к этому городу, где держат оборону бойцы САА.

«Туда перебрасывались подкрепления как минимум два раза за последние месяцы, но это сложная операция», — сообщил Антон Лавров.

По словам эксперта, подкрепление доставлялось вертолетами: десант высаживается по ночам. Таким образом в Дейр-эз-Зор было доставлено подкрепление из нескольких десятков или сотен человек, отметил военный эксперт. Антон Лавров подчеркивает, что перевозка подкреплений и снабжение группировки правительственной армии в Дейр-эз-Зоре очень сильно затруднено, поэтому усилить ее в достаточной степени нельзя.

Возникает вопрос: а могут ли боевики в Дейр-эз-Зоре получить подкрепление из других районов и стран, не только из Ракки? Как известно, они вербуют сторонников по всеми миру.

«Скорей всего, нет. Самая большая их концентрация — это сейчас Ракка и Пальмира. Из Ирака граница в основном перекрыта в этом районе, наибольшая концентрация, наибольшая опасность — это именно в этих направлениях», — отметил военный эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.