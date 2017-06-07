Сотни пассажиров «ВИМ Авиа» в Тюмени рискуют остаться без отпуска в Турции

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Тюмень, 7 июня. Порядка 200 тюменских пассажиров авиакомпании «ВИМ Авиа» уже сутки не могут вылететь в Турцию.

Туристы должны были вылететь еще 6 июня, однако перевозчик по неизвестным причинам отменил рейс. Такая же участь постигла 200 туристов, которые должны были вылететь 9 июня. Тюменцам предлагают вернуть деньги, изменить дату или город вылета, либо вовсе изменить направление.

«Сейчас каждый турист принимает решение самостоятельно. Им предлагают те направления, которые есть у оператора, любое на выбор», — пояснила президент Тюменского областного союза туриндустрии Любовь Матиевская Ura.ru.