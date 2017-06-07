Новости США: Коми боится остаться наедине с Трампом, Сноуден и утечка секретных данных

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США, 7 июня. Экс-директор ФБР Джеймс Коми боится находиться с Дональдом Трампом наедине, сыновья президента опровергли связь команды Трампа с Россией, Эдвард Сноуден вступился за обвиненную в сливе секретного отчета в СМИ Реалити Уиннер. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Экс-директор ФБР боится оставаться наедине с Трампом

Бывший директор ФБР Джеймс Коми попросил генпрокурора Джеффа Сешнса не оставлять его наедине с президентом Дональдом Трампом, сообщает The States. Коми сделал такое заявление на следующий день после того, как президент Трамп поговорил с ним о деле бывшего советника президента по нацбезопасности Майкла Флинна. По мнению Коми, Трамп «пытался подорвать независимость» ФБР.

Как сообщает Politico, Коми переговорил с командой специального прокурора Роберта Мюллера перед дачей показаний. Согласно источникам, близким к Коми, «Мюллер не будет удивлен» его показаниями. Речь в основном пойдет о его разговорах с Дональдом Трампом. И вопрос о возможном сговоре между Россией и любым из подчиненных Трампа вряд ли будет раскрыт.

Сетевой нейтралитет

Некоторые из крупнейших в мире интернет-компаний планируют начать действовать в защиту правил открытого интернета, которые сейчас находятся под атакой администрации Трампа, сообщает The Guardian. Amazon, Etsy, Kickstarter, Mozilla и Vimeo намерены провести протест 12 июля. На карту поставлены правила сетевого нейтралитета правительства, которые запрещают Интернет-провайдерам блокировать или замедлять веб-сайты, или взимать с них специальные пошлины, чтобы их контент отображался потребителям.

Конфликт между борцами с терроризмом

Представители администрации президента заявили, что Трамп не стал «принимать ничью сторону» в усугубляющемся споре между ключевыми американскими союзниками США по борьбе с терроризмом в Персидском заливе, сообщает The Washington Post. Заявление было сделано, несмотря на утренний пост президента в Twitter, где он поздравлял Саудовскую Аравию и самого себя с расправой над Катаром за предполагаемое финансирование терроризма.

Сноуден и дело по факту утечки информации

Эдвард Сноуден защитил 25-летнюю подрядчицу Реалити Уиннер, которая якобы виновна в утечке информации о предполагаемых попытках России взломать системы голосования США, сообщает Daily News. Сноуден сказал, что арест Уиннер стал «фундаментальной угрозой». «Преследование любого журналистского источника без должного рассмотрения в отношении вреда или пользы журналистской деятельности является фундаментальной угрозой для свободной прессы», — сказал Сноуден.

Семейный подряд

Сыновья президента Эрик и Дональд Трамп-младший опровергли слухи «о связях с Россией», сообщает британская газета Daily Mail. Трамп-младший назвал все обвинения в адрес отца «величайшей мистификацией всех времен». «Это не что иное, как охота на ведьм», — добавил Эрик Трамп.

Встреча Обамы и Трюдо

Экс-президент США Барак Обама и премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетили ресторан в Монреале, сообщает Washington Examiner. «Как нам привлечь молодых лидеров к деятельности в их сообществах?» – написал канадский политик в своем Twitter и поблагодарил Обаму за визит.

Смерть от наркотиков

Передозировка стала лидирующей причиной смерти американцев в возрасте до 50 лет. Согласно предварительным данным, собранным The New York Times, в прошлом году от передозировки умерли более 59 тысяч человек — на 19% больше, чем в прошлом году.

Новинки от Apple

На конференции WWDC-2017 Apple представила «умную» колонку HomePod, которая вызвала бурную реакцию в соцсетях, сообщает TechCrunch. Устройство определяет, в какой части комнаты находится владелец, и в зависимости от этого настраивает звук. Кроме того, HomePod умеет отправлять сообщения, рассказывать о последних новостях, сообщать прогноз погоды, а также управлять «умным домом».

Преступный футбол

Сразу три игрока футбольной команды университета Мичигана были обвинены в сексуальном нападении разной степени тяжести, сообщает WKZO. Все трое были уволены из команды.