Идея общей борьбы с терроризмом рухнула: эксперт о последствиях авиаудара коалиции в Сирии

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Москва, 7 июня. Идея общей борьбы с терроризмом была разрушена еще в 2003 году, заявил ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности Алексей Фененко.

Фененко прокомментировал удар США по позициям армии Сирии. По его мнению, слова президента США Дональда Трампа об общей борьбе с терроризмом — обычная риторика.

«Идея общей борьбы с терроризмом рухнула еще в 2003 году при подготовке операций в Ираке, — добавил эксперт. — Вот с этого момента стало понятно, что никакой общей борьбы с терроризмом нет и не было».

По мнению Фененко, эта повестка устарела как минимум за 15 лет до Трампа, передает «Политэксперт».

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее назвал удар американской коалиции по силам САА началом открытого конфликта.