РФ возобновит диалог об отмене виз, когда ЕС прекратит наказывать крымчан — Лавров

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Москва, 7 июня. Россия готова возобновить диалог об отмене виз со странами Европы при условии, что Брюссель прекратит наказывать крымчан. Такое заявление сделал в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Для того, чтобы возобновлять безвизовые дискуссии, нужно чтобы Евросоюз сделал кое-какие выводы и отказался от действий, прямо нарушающих Европейскую конвенцию по правам человека. Я имею ввиду коллективное наказание жителей Крыма», — отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства назвал запрет на выдачу шенгенских виз жителям Крыма преследованием по признаку географии и гражданских позиций жителей РФ.