ЛНР уничтожила украинский беспилотник в районе наступления ВСУ

В Избранное

Скопировать

Луганск, 7 июня. Подразделения Народной милиции ЛНР уничтожили беспилотный летательный аппарат украинских силовиков в районе села Желобок в Славяносербском районе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Беспилотник ВСУ был уничтожен в ходе наступления украинских силовиков в районе села Желобок. С помощью беспилотника ВСУ координировали минометный огонь по позициям Народной милиции ЛНР.

«Силами подразделений Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Желобок уничтожен беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины», – отметил Марочко.

Он также добавил, что подразделения Народной милиции удерживают позиции в районе села Желобок, не давая украинским силовикам продвинуться на территорию ЛНР, при этом ВСУ несут потери.