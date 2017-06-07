Петербургский закс вновь отказался рассмотреть вопрос о референдуме по Исаакию

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Санкт-Петербург, 7 июня. Законодательное собрание Петербурга вновь отказалось вносить на повестку дня вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Инициатором выступил депутат Борис Вишневский. Однако его инициатива не получила достаточной поддержки: «за» проголосовали только десять депутатов, один высказался «против», а все остальные воздержались.

«Проект по референдуму не внесли в повестку. Ничего, я буду это предлагать на каждом заседании. Пока не рассмотрят», — пообещал Вишневский, передает «Комсомольская правда в Петербурге».

Напомним, о передаче собора РПЦ начали говорить еще в начале года. Однако чтобы это произошло, необходимо соответствующее заявление от РПЦ и соблюдение прочих формальных процедур. Заявления от РПЦ еще не поступало.