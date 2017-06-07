Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Петербургский закс вновь отказался рассмотреть вопрос о референдуме по Исаакию

Петербургский закс вновь отказался рассмотреть вопрос о референдуме по Исаакию

14:29  7 Июня 2017
103

Петербургский закс вновь отказался рассмотреть вопрос о референдуме по Исаакию

Санкт-Петербург, 7 июня. Законодательное собрание Петербурга вновь отказалось вносить на повестку дня вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. 

Инициатором выступил депутат Борис Вишневский. Однако его инициатива не получила достаточной поддержки: «за» проголосовали только десять депутатов, один высказался «против», а все остальные воздержались. 

«Проект по референдуму не внесли в повестку. Ничего, я буду это предлагать на каждом заседании. Пока не рассмотрят», — пообещал Вишневский, передает «Комсомольская правда в Петербурге»

Напомним, о передаче собора РПЦ начали говорить еще в начале года. Однако чтобы это произошло, необходимо соответствующее заявление от РПЦ и соблюдение прочих формальных процедур. Заявления от РПЦ еще не поступало. 

#полтавченко #исаакиевский собор
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть