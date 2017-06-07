Четыре вооруженных террориста уничтожены в здании парламента Ирана

В Избранное

Скопировать

Тегеран, 7 июня. Сотрудники правоохранительных органов Ирана ликвидировали четырех вооруженных террористов в здании парламента страны. Об этом в среду сообщили иранские СМИ.

Согласно предварительным данным, других злоумышленников в здании не было. При этом личности террористов пока установить не удалось.

All 4 terrorists killed in Parliament: reports https://t.co/yamTP4XaCq — Mehr News Agency (@MehrnewsCom) June 7, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что ответственность за атаки в Тегеране взяли на себя боевики из группировки «Исламское государство»* (запрещена на территории Российской Федерации).

* Организация запрещена на территории РФ.