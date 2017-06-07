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Весь мир
Четыре вооруженных террориста уничтожены в здании парламента Ирана

Четыре вооруженных террориста уничтожены в здании парламента Ирана

14:16  7 Июня 2017
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Четыре вооруженных террориста уничтожены в здании парламента Ирана

Тегеран, 7 июня. Сотрудники правоохранительных органов Ирана ликвидировали четырех вооруженных террористов в здании парламента страны. Об этом в среду сообщили иранские СМИ.

Согласно предварительным данным, других злоумышленников в здании не было. При этом личности террористов пока установить не удалось.

Напомним, ранее стало известно о том, что ответственность за атаки в Тегеране взяли на себя боевики из группировки «Исламское государство»* (запрещена на территории Российской Федерации).

* Организация запрещена на территории РФ.

#игил #теракт #иран #тегеран
Василий Съедин
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