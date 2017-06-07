Военный самолет с сотней человек на борту исчез с радаров в Мьянме

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Нейпьидо (Мьянма), 7 июня. Военный самолет пропал в Мьянме. На момент исчезновения на его борту находились более 100 человек. Об этом сообщает AFP.

Уточняется, что на борту самолета было 116 человек. Самолет вылетел сегодня после полудня из города Мьей на юге страны. Конечной точкой путешествия должен был стать Янгон.

По некоторым данным, пропавшим самолетом мог оказаться китайский транспортник Shaanxi Y-8.