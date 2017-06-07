Катар мировой политики: чем грозит Эрдогану вывод бундесвера с «Инджирлика»

В Избранное

Скопировать

Немецкое правительство приняло решение о выводе военных и техники с турецкой военной авиабазы «Инджирлик». Окончательное решение об отводе контингента из Турции должен будет принять немецкий парламент. Тем не менее Минобороны ФРГ уже подготовило план передислокации: 260 немецких военнослужащих, все самолеты «Торнадо» и обслуживающий их заправочный самолет будут переброшены с «Инджирлика» в Иорданию, на авиабазу «Эль-Азрак».

Напомним, что в средине прошлого месяца группа немецких депутатов намеревалась посетить «Инджирлик» для осмотра. Турецкая сторона отказала им в этом праве, причем сделано это было всего за день до предполагаемого визита.

Анкара не стала пояснять свое решение. Тем не менее многие эксперты сошлись во мнении, что таким образом Эрдоган продемонстрировал свое недовольство нежеланием Берлина выдать ему нескольких турецких военных, обвиняемых в попытке госпереворота летом прошлого года. Еще тогда федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о своем решении найти для немецких военных на Ближнем Востоке другую точку дислокации вместо «Инджирлика».

Независимый аналитик Александр Асафов, впрочем, считает, что данное решение принято не столько под воздействием момента, сколько является следствием более масштабных событий. Речь здесь идет не о задетой чести Германии, но о сменившемся курсе НАТО в отношении Турции. Истинные причины грядущей переброски немецких солдат с базы «Инджирлик» следует искать не в Берлине и не в Анкаре, а в Брюсселе и Эр-Рияде.

Во время саммита НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп добился от своих европейских союзников по блоку изъявления покорности. Во время визита в Эр-Рияд он сформировал свое видение будущего Ближнего Востока.

«В Брюсселе Франция и Германия приняли общий курс развития НАТО, изложенный Трампом. Если еще в прошлом году Меркель говорила о создании общеевропейской армии в противовес НАТО, потому что Североатлантический альянс — это дорого и неудобно. Сейчас ее позиция сменилась на прямо противоположную. После того, как Меркель выказала лояльность Трампу, говорили даже о том, что самолеты ФРГ примут участие в борьбе с международным терроризмом в Сирии и Афганистане», — поясняет Асафов.

Но что мешает немецким самолетам бомбить террористов с базы «Инджирлик»? То, что очень скоро с подачи США Турция, по примеру Катара, может быть провозглашена страной, поддерживающей терроризм. Таким образом, хоть взаимная антипатия Германии и Турции на почве проблемы беженцев и европейской политики хорошо известна, решение о переброске войск пришло именно из Вашингтона. Германия выводит свои войска с турецкой авиабазы заблаговременно, предвидя санкции против Анкары.

В Эр-Рияде Трамп обозначил Иран как наиболее проблемную, с американской точки зрения, страну в регионе. Это значит, что проблему для интересов США представляют и традиционные партнеры Тегерана. Их на Ближнем Востоке всего два — это Катар и Турция. Турции не посчастливилось оказаться на новой «оси зла», которая теперь проходит через Доху, Тегеран и Анкару.

«Катар выступал как посредник между Ираном и блоком арабских государств. К чему это его привело, мы уже видели. Претензии к Турции, если еще не сформулированы, будут сформулированы в ближайшее время. Против Турции работает еще и то, что у нее в последнее время сложные отношения с США из-за Фетхуллаха Гюлена. Эрдоган обвиняет беглого проповедника во всех бедах своей страны. Тем он — косвенно или даже напрямую — винит укрывающих Гюлена американцев. Естественно, Белому дому это не нравится. Наконец, по своей идеологии партия Эрдогана не сильно отличается от тех же «Братьев-мусульман» (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) и схожих исламистских движений. Стоит ли удивляться, что в таких обстоятельствах США могут назначить его своим врагом?» — добавляет эксперт.

Таким образом, президент Эрдоган рискует в скором времени присоединиться к Башару Асаду, эмиру Катара и иранским национальным лидерам в списке врагов США на Ближнем Востоке, резюмирует Асафов.

«Конечно, он человек, способный на очень интересные политические маневры, потому, быть может, он еще сможет уйти из-под удара. Кто-то находится на острие атаки, кто-то — на периферии. Но Эрдоган должен осознавать, что он следующий. Последние телодвижения Германии, главного европейского союзника США, в связи с базой «Инджирлик» вполне ясно это показывают», — подводит итог Александр Асафов.