Ирак: в Мосуле ликвидировано 34 боевика ИГ
Мосул, 7 июня. Силы Федеральной полиции Ирака уничтожили в Западном Мосуле крупный отряд «Исламского государства»*.
Сотрудники полиции сообщили, что во время спецоперации в западной части города силовики ликвидировали отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). В числе уничтоженных один из главарей «Халифата», который отвечал за производство мин и взрывчатки в кустарных мастерских.
Отмечается, что во время столкновений было взорвано несколько «шахид-мобилей». Снайперам «Исламского государства» удалось убить трех сотрудников федеральной полиции.
Ранее агентство Дни.ру написало, что в Мосуле камера спасла журналиста от пули боевика.
* Организация запрещена на территории РФ.