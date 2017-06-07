Ирак: в Мосуле ликвидировано 34 боевика ИГ

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Мосул, 7 июня. Силы Федеральной полиции Ирака уничтожили в Западном Мосуле крупный отряд «Исламского государства»*.

Сотрудники полиции сообщили, что во время спецоперации в западной части города силовики ликвидировали отряд боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). В числе уничтоженных один из главарей «Халифата», который отвечал за производство мин и взрывчатки в кустарных мастерских.

Отмечается, что во время столкновений было взорвано несколько «шахид-мобилей». Снайперам «Исламского государства» удалось убить трех сотрудников федеральной полиции.

Ранее агентство Дни.ру написало, что в Мосуле камера спасла журналиста от пули боевика.

* Организация запрещена на территории РФ.