Песков рассказал, что Кремль думает о предложении Кудрина сократить чиновников

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Москва, 7 июня. Кремль воспринимает мнение главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина о необходимости сократить треть чиновников как экспертную точку зрения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков назвал Кудрина «очень авторитетным экспертом».

«И как к точке зрения весьма авторитетного эксперта мы к этому относимся», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Кудрин выступил с предложением к 2024 году уволить 30% чиновников, а также на треть сократить затраты на государственное управление.