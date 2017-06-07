Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Песков рассказал, что Кремль думает о предложении Кудрина сократить чиновников

Песков рассказал, что Кремль думает о предложении Кудрина сократить чиновников

13:43  7 Июня 2017  /обновлено: 13:51  07 Июня 2017
79

Песков рассказал, что Кремль думает о предложении Кудрина сократить чиновников

Москва, 7 июня. Кремль воспринимает мнение главы Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина о необходимости сократить треть чиновников как экспертную точку зрения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Песков назвал Кудрина «очень авторитетным экспертом». 

«И как к точке зрения весьма авторитетного эксперта мы к этому относимся», — подчеркнул представитель Кремля. 

Ранее сообщалось, что Кудрин выступил с предложением к 2024 году уволить 30% чиновников, а также на треть сократить затраты на государственное управление. 

#песков #кудрин
Владимир Багров
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть