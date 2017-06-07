Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Хомс: 5-й армейский корпус приближается к цитадели ИГИЛ в городе Аль-Сухне

Хомс: 5-й армейский корпус приближается к цитадели ИГИЛ в городе Аль-Сухне

13:45  7 Июня 2017
100

Хомс: 5-й армейский корпус приближается к цитадели ИГИЛ в городе Аль-Сухне

Хомс, 7 июня. Позиции «Исламского государства»* были атакованы силами 5-го армейского корпуса на востоке провинции Хомс.

Сирийские источники отмечают, что правительственные войска атаковали позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около населенного пункта Арак. Армейцы выбили террористов с нескольких ключевых высот и вплотную подошли к удерживаемому боевиками городу.

Сообщается, что игиловцы отступают и пытаются максимально укрепить оборону города Аль-Сухне, который является последним опорным пунктом «Исламского государства» на пути к осажденному Дейр эз-Зору.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #игил #хомс #сухне
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть