Песков: Интернет нельзя ограничивать, но бороться со злом в Сети необходимо

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Москва, 7 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что интернет нельзя волюнтаристски ограничивать, однако бороться с проявлениями зла в Сети просто необходимо. Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о необходимости регулировать он-лайн пространство.

По словам Пескова, «Интернет несет прогресс, он спасает жизни».

«И, безусловно, не может быть и речи о том, чтобы каким-то образом волюнтаристски ограничивать интернет», — заявил пресс-секретарь главы государства, отметив, что всемирная Сеть несет в себе много зла — пропаганду терроризма, экстремизма, преступности в самых разных сферах.

Представитель Кремля подчеркнул, что именно с такими проявлениями в Интернете необходимо бороться.