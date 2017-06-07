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Общество
Кремль с нетерпением ждет выхода интервью Путина «непредсказуемому» Стоуну

Кремль с нетерпением ждет выхода интервью Путина «непредсказуемому» Стоуну

13:39  7 Июня 2017  /обновлено: 13:47  07 Июня 2017
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Кремль с нетерпением ждет выхода интервью Путина «непредсказуемому» Стоуну

Москва, 7 июня. В Кремле с нетерпением ждут выхода интервью президента России Владимира Путина «непредсказуемому» американскому режиссеру Оливеру Стоуну, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал интервью Путина Стоуну.

«Мы ждем тоже с нетерпением, нам интересно, каким образом, как все-таки Оливер Стоун скомпоновал материал», — заметил пресс-секретарь президента России.

В Кремле назвали Стоуна не только талантливым режиссером, но и человеком, который «непредсказуемый в плане творческих проявлений».

Интервью российского президента Стоуну будет показано телеканалом Showtime 12—15 июня.

Кремль с нетерпением ждет выхода интервью Путина «непредсказуемому» Стоуну

Ранее стало известно, что Путин отбил провокационный вопрос Стоуна про геев с помощью дзюдо.

#путин #песков #стоун
Катерина Тимошенская
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