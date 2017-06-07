В России отзывают почти тысячу автомобилей Nissan Terrano‍

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Москва, 7 июня. Компания Nissan приняла решение отозвать в России 976 кроссоверов Terrano. Об этом в среду сообщили официальные представители Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«На некоторых транспортных средствах с начальным уровнем комплектации могли быть установлены рулевые колеса некорректной спецификации... Существует вероятность некорректной стыковки рулевого колеса с подрулевым переключателем рулевой колонки», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о том, что на территории Российской Федерации были прекращены продажи Nissan Patrol.