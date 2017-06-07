Орешкин объявил о начале новой фазы роста российской экономики

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Москва, 7 июня. Российская экономика вступила в новую фазу роста, большая часть показателей вышла на докризисный период, в текущем году рост ВВП может достичь 2%. Такую оценку нынешней ситуации и прогноз на ближайшее будущее дал глава министерства экономики и развития РФ Максим Орешкин в ходе своего выступления в Госдуме на правительственном часе.

Он отметил, что потребительский спрос восстанавливается. В качестве примера Орешкин привел данные об автомобильных продажах, которые за май выросли на 15% по отношению к прошлогодним цифрам.

Уже в апреле этого года рост рост ВВП составил 1,4%. До конца текущего года он сможет достичь планки в 2%, рассчитывает министр.

По прогнозам МЭР, одним из позитивных свидетельств экономического роста станет и увеличение заработных плат. По оценкам специалистов, они могут вырасти примерно на 3%.