Первое ливанское предупреждение: штаб союзников Сирии пригрозил США ответным ударом

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Оперативный штаб союзников Сирии заявил о готовности нанести ответный удар по позициям американских военных, если сочтет это необходимым. Что скрывается за этим заявлением — простая дипломатия или реальная угроза? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Накануне международная коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным силам в Ат-Танфе на юге страны. Ранее Штаты бомбили этот район 18 мая — тогда американцы сослались на некую «угрозу» силам коалиции со стороны просирийских отрядов.

Понятно, что силы ливанской «Хезболлы» и Ирана выступили с заявлением о готовности ударить по позициям американских военных. Они назвали действия коалиции «трусливой агрессией» и прямым доказательством лицемерия США в борьбе с терроризмом.

«Кровь сынов сирийской арабской армии и ее союзников не стоит дешево. Мы способны ударить по позициям США в Сирии в момент, когда этого потребуют условия — учитывая наличие ракетных и различных военных установок», — говорится в заявлении штаба.

Пока штаб сохраняет самообладание, но надолго ли хватит его терпения?

«Союзники готовы прямо сейчас наносить удары по американским военным, тем более если они сконцентрированы не на сирийской территории. При этом необходимость такого заявления очевидна. Пропускать ставшие уже фактически нормой для американцев удары по сирийским военным, по проиранским формированиям безнаказанно тоже нельзя. Надо понимать, что американцы готовят себе сейчас информационное поле, приучая международное сообщество и людей к тому, что такие удары — норма. Сейчас они небольшие, носят довольно локальный характер, но что будет через месяц-два, предсказать невозможно. Особенно с учетом того, как быстро воспламеняются отдельные конфликты в регионе — это отчетливо видно на примере Катара. Непонятно, куда вся эта ситуация вывернет», — комментирует в беседе с ФАН заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

По его словам, вполне возможно, к ней подключится Иран, а после сегодняшних событий в Тегеране такого шага нельзя исключать. Как писало издание Ura.ru, две группы террористов одновременно атаковали столицу Ирана. Радикалы открыли стрельбу в здании парламента и возле мавзолея. В парламенте пострадали восемь человек, погиб охранник. В то же время в мавзолее пострадали пятеро.

«После подключения Ирана нанесение ответных ударов весьма возможно. А пока это дипломатический ответ и первое ливанское предупреждение. Отмалчиваться в регионе не принято, особенно если ты пропускаешь удар, иначе тебя перестанут уважать собственные военные. Вспомните, что Дамаск всегда реагирует на удары израильской авиации. Но к активным действиям против американских военных сирийцы сейчас не готовы. У САА есть много проблем на своей собственной территории — и с оппозиционерами, и с «Исламским государством»* (запрещено в РФ). Тем более, что американцы сейчас постараются наносить удары по различным ополченцам, по «Хезболле» — по проиранским силам. Сейчас нет прямых ударов по сирийским военным. Это тоже часть некой политики, которая сейчас Штатами обозначена», — добавляет эксперт ФАН.

А вот член международного комитета Совфеда Игорь Морозов считает, что ситуация на Ближнем Востоке эскалируется.

«Очевидно, что американцы не хотят участвовать в переговорном процессе по созданию зон деэскалации. И на сегодняшний день, судя по всему, им не выгодны переговоры в Женеве и Астане, потому что они потеряли инициативу и стратегическое лидерство. И, чтобы вернуть себе руководство или управление всей ситуацией, им нужно все разрушить и начать с чистого листа. Уже очередной удар американцев говорит о том, что в следующий раз опять могут пострадать и иранские подразделения, и «Хезболла», — говорит он.

В этой ситуации та же «Хезболла» может ответить проведением операции, для этого у них достаточно сил и средств. Но такая эскалация может привести к расширению военного конфликта.

«Американцы, нарушая все договоренности, пренебрегая результатами переговоров в Астане, проверяют, насколько терпение военных союзников Сирии может быть длительным. И поэтому я не исключаю, что ответная реакция будет уже после следующей провокации американцев. То, что произошло в Тегеране, — активная работа американских спецслужб, которые имеют свою агентуру в джихадистских группировках и сейчас ее активно стимулируют к активным террористическим атакам», — отмечает Морозов.

* Организация запрещена на территории РФ.