В Петербурге зафиксирован рост смертности горожан

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Санкт-Петербург, 7 июня. Майская смертность в Северной столице бьет рекорды. Так, 5 143 человека умерли в Петербурге в последний весенний месяц.

В апреле текущего года умерло на 414 человек меньше, прокомментировали в городском комитете по делам записи актов гражданского состояния.

Несмотря на статистику смертности, рождаемость в мае выросла. Под конец весны в Петербурге родились 5715 детей — это на 382 малыша больше, чем в апреле, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее сообщалось, что жителям Петербурга запретили покупать и носить средства самозащиты.