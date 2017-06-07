Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
В Петербурге зафиксирован рост смертности горожан

В Петербурге зафиксирован рост смертности горожан

14:25  7 Июня 2017
115

В Петербурге зафиксирован рост смертности горожан

Санкт-Петербург, 7 июня. Майская смертность в Северной столице бьет рекорды. Так, 5 143 человека умерли в Петербурге в последний весенний месяц.

В апреле текущего года умерло на 414 человек меньше, прокомментировали в городском комитете по делам записи актов гражданского состояния.

Несмотря на статистику смертности, рождаемость в мае выросла. Под конец весны в Петербурге родились 5715 детей — это на 382 малыша больше, чем в апреле, передает «Комсомольская правда — Петербург».

Напомним, ранее сообщалось, что жителям Петербурга запретили покупать и носить средства самозащиты.

 

#петербург #смертность
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть