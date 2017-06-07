Последний шанс Порошенко: зачем ВСУ наступают на ЛНР

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МЧС ЛНР при содействии Народной милиции и администрации города Кировск начали мероприятия по эвакуации мирного населения в связи с наступлением Вооруженных сил Украины. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами об обострении ситуации в Донбассе и действиях украинской армии.

По информации Народной милиции ЛНР, из-за наступления ВСУ началась эвакуация населенных пунктов Голубовское, Донецкий, Березовское. Как заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины утром начали наступление в районе поселка Желобок. При наступлении украинские военные подвергают огню жилые кварталы близлежащих населенных пунктов.

Марочко отметил, что в настоящий момент бойцам Луганской народной республики удается сдерживать наступление. Потери украинской армии уточняются.

Луганск назвал действия украинской армии провокацией. По мнению представителей ЛНР, наступление связано со встречей контактной группы в Минске, где Киев будет пытаться использовать эскалацию в Донбассе против народных республик.

Напомним, украинские власти в апреле 2014 года начали на территории Донбасса так называемую антитеррористическую операцию против мирного населения ДНР и ЛНР, которые на референдуме заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По последней информации Организации Объединенных Наций, жертвами вооруженного противостояния стали около 10 тысячи человек.

Отметим, вопрос урегулирования обстановки в Донбассе обсуждается также в Минке в ходе дипломатических встреч контактной группы. С сентября 2014 года было принято уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако, не смотря на подписанные двусторонние соглашения, боевые действия между Украиной и народными республиками продолжаются.

Эксперт Института инновационного развития Алексей Албу в комментарии ФАН отметил, что эскалация конфликта в Донбассе — единственная возможность Порошенко удержать власть. Рано или поздно такая эскалация должна была произойти.

«Этому есть несколько причин. Во-первых, Киев переполнен криминальными элементами, бывшими ветеранами так называемой АТО. Их становится все больше, они хорошо вооружены, имеют боевой опыт и организовываются в банды. Одним из методов решения данной проблемы является вербовка таких людей на фронт. Второй причиной, по которой Киев в очередной раз развязывает военные действия, является катастрофическое положение в экономике страны. Государственные институты испытывают колоссальное недофинансирование, закрываются профильные медучреждения, людям задерживают социальные выплаты и заработные платы. Это вызывает огромный всплеск недовольства в обществе, а значит, его нужно отвлечь.

Третей немаловажной причиной, на мой взгляд, являются возможные досрочные выборы президента. Порошенко нужна война для того, чтобы иметь возможность не допустить перевыборы», — добавил Алексей Албу.





По мнению эксперта, ситуация усугубляется тем, что «партия войны» в Киеве довольно сильна. Новый конфликт сулит большие прибыли для тех, кто торгует горюче-смазочными материалами, шьет форму, производит военную амуницию. Война — это всегда большие деньги, а сегодня в Киеве у власти те, кто готовы зарабатывать на смертях.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом ФАН выразила мнение, что украинская сторона вновь нарушает все договоренности, которые были достигнуты ранее. Очередная попытка перевести конфликт не только в горячую фазу, но и спровоцировать ответные действия с последующими обвинениями.