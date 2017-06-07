ИГ опубликовало видео теракта в парламенте Ирана

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Каир, 7 июня. Информационное агентство террористической группировки «Исламского государства»* (ИГ*) Amaq в среду опубликовало видео, на котором запечатлен боевик в парламенте Ирана, где происходило нападение.

В среду террористка-смертница устроила взрыв в мавзолее Хомейни, неподалеку от Тегерана. Еще несколько боевиков ворвалось в здание парламента. Число раненых в результате нападений на парламент Ирана и мавзолей возросло до 33 человек.

Издание Tasnim News Agency сообщило, что в результате нападения погибли семь человек, четверо были захвачены террористами в заложники.

Боевики ИГ взяли на себя ответственность за атаку.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.