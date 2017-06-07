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Политика
Путин рассказал Стоуну, почему у него не бывает плохих дней

Путин рассказал Стоуну, почему у него не бывает плохих дней

14:01  7 Июня 2017
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Путин рассказал Стоуну, почему у него не бывает плохих дней

Вашингтон, 7 июня. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну объяснил, почему у него не бывает плохих дней.

Во время интервью режиссер поинтересовался у российского лидера, бывают ли у него плохие дни. Путин констатировал, что таких дней у него нет. При этом глава России объяснил это тем, что он не женщина.

«Я никого не оскорбляю, — пояснил Путин. — Это просто природа вещей».

Путин рассказал Стоуну, почему у него не бывает плохих дней

Ранее в Кремле констатировали, что с нетерпением ждут выхода этого интервью Стоуна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал режиссера талантливым и непредсказуемым человеком.

#путин #стоун
Катерина Тимошенская
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