Путин рассказал Стоуну, почему у него не бывает плохих дней
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Вашингтон, 7 июня. Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну объяснил, почему у него не бывает плохих дней.
Во время интервью режиссер поинтересовался у российского лидера, бывают ли у него плохие дни. Путин констатировал, что таких дней у него нет. При этом глава России объяснил это тем, что он не женщина.
«Я никого не оскорбляю, — пояснил Путин. — Это просто природа вещей».
Ранее в Кремле констатировали, что с нетерпением ждут выхода этого интервью Стоуна. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал режиссера талантливым и непредсказуемым человеком.
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