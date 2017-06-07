Рябков рассказал о моде на российских хакеров за рубежом

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Москва, 7 июня. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что тема российских хакеров стала очень модной в последнее время. Однако российские власти никакого отношения к ней не имеют.

«Мы неоднократно объясняли, в том числе на высшем уровне, что государственные российские структуры к хакерству отношения не имеют и не могут иметь», — сказал Рябков.

Он также добавил, что некоторые страны, в том числе и США, постоянно обвиняют РФ в различных хакерских атаках. При этом никто никаких доказательств своих слов не предъявляет. В Москве все обвинения отрицают.

По словам замглавы МИД РФ, Россия отстаивает принцип недопустимости вмешательства во внутренние дела других стран. Какие-либо хакерские взломы или атаки противоречат данному принципу и той линии, которую проводит Россия, отстаивая суверенитет других государств.

Таким образом Рябков прокомментировал публикации СМИ о том, что российские хакеры якобы причастны к атаке на государственное информагентство Катара.