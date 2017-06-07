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Политика
Песков рассказал об ответе Путина на возможное введение Киевом виз для россиян

Песков рассказал об ответе Путина на возможное введение Киевом виз для россиян

13:26  7 Июня 2017  /обновлено: 13:31  07 Июня 2017
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Песков рассказал об ответе Путина на возможное введение Киевом виз для россиян

Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин обязательно отреагирует, есть Киев введет визы для россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Песков отметил, что Кремль последовательно говорил о том, что подобные действия со стороны Украины получат соответствующую реакцию, основанную на принципе взаимности. 

Представитель Кремля заявил, что ответная реакция, безусловно будет. 

«Какая именно и в каком объеме — это другой вопрос, это уже регулируется по ходу, решается президентом в первую очередь», — сообщил Песков. 

#путин #песков
Владимир Багров
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