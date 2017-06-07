Песков рассказал об ответе Путина на возможное введение Киевом виз для россиян

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Москва, 7 июня. Президент России Владимир Путин обязательно отреагирует, есть Киев введет визы для россиян. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Кремль последовательно говорил о том, что подобные действия со стороны Украины получат соответствующую реакцию, основанную на принципе взаимности.

Представитель Кремля заявил, что ответная реакция, безусловно будет.