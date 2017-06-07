Песков прокомментировал теракты в Тегеране

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Москва, 7 июня. Теракт в Тегеране подчеркнул необходимость странам мира, в том числе арабским, объединить усилия в борьбе с терроризмом. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Продолжение серии террористических актов лишний раз подчеркивает востребованность скоординированных действий по борьбе с терроризмом, в том числе с «Исламским государством»*, — отметил он.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что Россия решительно осуждает террористическую атаку в столице Ирана.

Напомним, что во вторник террорист-смертник подорвал себя в здании парламента. Жертвами атаки, согласно предварительным данным, стали семь человек. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ).



* Организация запрещена на территории РФ.