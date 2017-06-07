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Москва, 7 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении антироссийских санкций диссонирует с настроем в европейских столицах, поскольку от ограничений страдают производители стран Евросоюза.

Москва сожалеет о продлении экономических санкций против России со стороны Брюсселя, поскольку ограничения негативно влияют и на европейскую, и на российскую стороны. «Считаем эти санкции незаконными, а главное, убеждены в том, что подобные решения и подобные рекомендации самым серьезным образом диссонируют с настроем в европейских столицах», — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что от санкций все больше страдают производители стран Евросоюза. Напомним, что постоянные представители стран-участниц ЕС согласовали продление антироссийских санкций на год, официальное решение ожидается 19 июня.