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Новости Сирии
Пальмира: ВКС РФ и САА уничтожили крупный отряд ИГ на востоке Хомса

Пальмира: ВКС РФ и САА уничтожили крупный отряд ИГ на востоке Хомса

13:26  7 Июня 2017
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Пальмира: ВКС РФ и САА уничтожили крупный отряд ИГ на востоке Хомса

Пальмира, 7 июня. «Исламское государство»* перебрасывает свои силы к Дейр эз-Зору и Пальмире.

Военные источники отмечают, что «Исламское государство» (террористическая группировка запрещена в России) пытается восстановить свое влияние в провинции Хомс. Игиловцы ведут массированную осаду Дейр эз-Зора и пытаются провести подобную операцию в районе Пальмиры.

Джихадисты попытались атаковать правительственные войска около высоты Тафха, однако потерпели поражение. В Минобороны САР отмечают, что в ходе столкновений уничтожена крупная группа боевиков, две «тачанки», один пикап захвачен сирийскими военными. ВКС РФ ликвидировали отступающих исламистов.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #пальмира #хомс
Алексей Громов
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