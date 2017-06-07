Пальмира: ВКС РФ и САА уничтожили крупный отряд ИГ на востоке Хомса

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Пальмира, 7 июня. «Исламское государство»* перебрасывает свои силы к Дейр эз-Зору и Пальмире.

Военные источники отмечают, что «Исламское государство» (террористическая группировка запрещена в России) пытается восстановить свое влияние в провинции Хомс. Игиловцы ведут массированную осаду Дейр эз-Зора и пытаются провести подобную операцию в районе Пальмиры.

Джихадисты попытались атаковать правительственные войска около высоты Тафха, однако потерпели поражение. В Минобороны САР отмечают, что в ходе столкновений уничтожена крупная группа боевиков, две «тачанки», один пикап захвачен сирийскими военными. ВКС РФ ликвидировали отступающих исламистов.

* Организация запрещена на территории РФ.