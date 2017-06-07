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Весь мир
Число погибших в результате терактов в Иране увеличилось до 12 человек

Число погибших в результате терактов в Иране увеличилось до 12 человек

14:03  7 Июня 2017  /обновлено: 14:10  07 Июня 2017
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Число погибших в результате терактов в Иране увеличилось до 12 человек

Тегеран, 7 июня. Число погибших в результате террористических актов в Иране достигло 12 человек, 39 пострадали. Такие данные приводит Mehr News Agency на своей странице в Twitter.

Напомним, сегодня несколько человек ворвались в здание иранского парламента и открыли там стрельбу. А недалеко от Тегерана террористка-смертница устроила взрыв в мавзолее Хомейни. Ответственность за произошедшее взяла на себя ИГ* («Исламское государство»* — террористическая организация, запрещена в России).

 

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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