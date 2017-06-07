Кремль не знает об идее приравнять финансируемых из-за рубежа россиян к иноагентам

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Москва, 7 июня. В Кремле пока не слышали об идее приравнять финансируемых из-за рубежа граждан России к иноагентам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Честно говоря, пока не знаю, о чем идет речь, не слышал», — заявил представитель Кремля.

Ранее в Совфеде предложили приравнять к иностранным агентам россиян, которые получают деньги или иное имущество от иностранных государств. Изучить такую возможность порекомендовали Министерству юстиции, Росфинмониторингу, ФСБ и Генпрокуратуре.