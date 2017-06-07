Грабители-сладкоежки избили директора магазина в Москве ради шоколада

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Москва, 7 июня. Грабители избили директора магазина в Москве ради шоколадного набора. К настоящему моменту один из грабителей задержан, возбуждено уголовное дело.

Директор магазина обратился в правоохранительные органы, сообщив, что его ограбили. Со слов потерпевшего, в зал вошли трое мужчин, применили в отношении директора магазина насилие, похитили шоколадный набор и скрылись.

Правоохранителям удалось задержать одного из грабителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Как выяснилось, злоумышленником был 27-летний житель столицы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.