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Происшествия
Грабители-сладкоежки избили директора магазина в Москве ради шоколада

Грабители-сладкоежки избили директора магазина в Москве ради шоколада

13:56  7 Июня 2017
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Грабители-сладкоежки избили директора магазина в Москве ради шоколада

Москва, 7 июня. Грабители избили директора магазина в Москве ради шоколадного набора. К настоящему моменту один из грабителей задержан, возбуждено уголовное дело. 

Директор магазина обратился в правоохранительные органы, сообщив, что его ограбили. Со слов потерпевшего, в зал вошли трое мужчин, применили в отношении директора магазина насилие, похитили шоколадный набор и скрылись. 

Правоохранителям удалось задержать одного из грабителей, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Как выяснилось, злоумышленником был 27-летний житель столицы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 

Владимир Багров
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