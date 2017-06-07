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Политика
Россия призвала НАТО серьезно обсудить вопрос военно-политической безопасности — Лавров

Россия призвала НАТО серьезно обсудить вопрос военно-политической безопасности — Лавров

13:23  7 Июня 2017
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Россия призвала НАТО серьезно обсудить вопрос военно-политической безопасности

Москва, 7 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает НАТО заняться серьезными обсуждением в сфере военно-политической безопасности.

Сегодня по итогам переговоров с испанским коллегой Альфонсо Дастисом Кеседо министр российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал заявление. «Вместо того, чтобы обмениваться односторонними заявлениями, к чему склоняются наши натовские партнеры на данном этапе, мы предлагаем в Совете Россия — НАТО заняться серьезным обсуждением нынешнего состояния дел в сфере военно-политической безопасности», — сказал высокопоставленный дипломат. 

Россия призвала НАТО серьезно обсудить вопрос военно-политической безопасности

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия будет внимательно следить за действиями Североатлантического альянса в Европе, речь идет о размещении баз НАТО у российских границ,а  также о развертывании американских систем ПРО. 

Ирина Селезнева
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