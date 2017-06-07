Россия призвала НАТО серьезно обсудить вопрос военно-политической безопасности — Лавров

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Москва, 7 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предлагает НАТО заняться серьезными обсуждением в сфере военно-политической безопасности.

Сегодня по итогам переговоров с испанским коллегой Альфонсо Дастисом Кеседо министр российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сделал заявление. «Вместо того, чтобы обмениваться односторонними заявлениями, к чему склоняются наши натовские партнеры на данном этапе, мы предлагаем в Совете Россия — НАТО заняться серьезным обсуждением нынешнего состояния дел в сфере военно-политической безопасности», — сказал высокопоставленный дипломат.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Россия будет внимательно следить за действиями Североатлантического альянса в Европе, речь идет о размещении баз НАТО у российских границ,а также о развертывании американских систем ПРО.