Лавров подтвердил готовность России к нормализации отношений с ЕС

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Москва, 7 июня. Россия готова начать процесс нормализации отношений с Евросоюзом. Такое заявление сделал в среду министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со своим испанским коллегой Альфонсо Дастисом Кеседо.

«У нас общее мнение, что нынешнее состояние отношений между Россией и Евросоюзом не может быть названо удовлетворительным. Мы считаем необходимым возвращать эти отношения в нормальное русло поступательного развития. Со своей стороны мы к этому готовы», — отметил он.

Напомним, что отношения между ЕС и Россией были испорчены после государственного переворота на Украине в 2014 году и последующих за ним событий.