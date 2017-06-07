Судьба Катара для Киева: Роман Носиков о том, что Россия опять оказалась права

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Случилось то, чего никто, кроме всех, не ожидал, — Россия опять оказалась права. Уши, торчащие за «сирийской оппозицией», джихадистами в Египте и «Исламским государством»* (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии, оказались ушами Катара.

Лавров выражает озабоченность

Маврикий, Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Йемен, Египет, Ливия и Мальдивская Республика — все объявили о разрыве дипломатических отношений с эмиратом Катар, закрытии воздушного пространства для катарских самолетов и запрете вещания телеканала «Аль-Джазира».

Катар ответил сливом компромата на верхушку Объединенных Арабских Эмиратов, а затем… Затем министр иностранных дел Катара Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани галопом, как арабский скакун, примчался в Москву к Лаврову.

Сергей Викторович выразил своему коллеге озабоченность. И добавил, что арабским странам и Катару необходимо стремиться к взаимоуважительному диалогу «перед лицом беспрецедентных по своему характеру вызовов», прежде всего угрозы терроризма. Лавров заявил также, что разногласия между странами Ближнего Востока — это вопрос их двусторонних отношений. В то же время Москва заинтересована в стабильности в регионе.

«Мы в эти решения не вмешиваемся, хотя нас подозревают в том, что за любым событием в мире стоим мы, но уверяю вас — это не так», — добавил Лавров.

То есть «сочувствия к Катару нет, всего вам хорошего, здоровья и прекрасного настроения».

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Возникла неловкая ситуация.

Неловко, во-первых, то, что Россия была права, когда десять лет подряд говорила: терроризм спонсируется нефтяными монархиями. Сама фраза «Россия права» угрожает современной политической стабильности, которая покоится на концепции «Россия — мировое Зло и царство Лжи». Во-вторых, неловко то, что Катар — это союзник США. То есть, в той же концепции стабильности, «державы Добра и Правды».

Нестабильная стабильность какая-то…

Начать с чистого листа

Еще хуже то, что вся эта нехорошая и непрестижная история началась практически сразу после визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию. И это наводит на некоторые подозрения, что президент США сам и расшатывает эту замечательную стабильность.

А это ему зачем?

Я не пытаюсь прикидываться тем, кем я не являюсь — великим аналитиком, советником по всем вопросам или глобальным Глобой. Но порассуждать-то интересно?

Ну, вот и давайте порассуждаем.

Какие-такие задачи может решать г-н Трамп?

Ну, во-первых, это может быть задача выведения из-под рушащегося проекта «Арабской весны» или, как говорила Кондолиза Райс, «тяжелых сил демократии» своего главного союзника — Саудовской Аравии. Кстати, оружейный контракт между США и саудитами можно в этом разрезе рассматривать как отступные. Не обязательно, но можно.

А во-вторых, Трамп может считать этот скандал как способ восстановления контроля президента над президентскими полномочиями в своей собственной стране.

Для этого президенту Дональду нужно раздавить оппозицию. И одним из лучших способов сделать это — обвинить ее в сговоре с ИГ*, покровительстве интригам Катара в Сирии и Ливии. Заодно можно списать на этих людей все совершенные США ошибки и преступления — и начать как бы с чистого листа.

Поток компромата на предыдущую администрацию Белого Дома, который может вот-вот потечь из Дохи, будет тут более чем удобен. Впрочем, это произойдет только в том случае, если внутри Катара произойдут кадровые перестановки и будут определены те, кто станет отвечать за сирийские приключения.

Таким образом, у нас есть шанс снова посмотреть на Женщину-Wow — на этот раз по другую сторону ситуации.

Околоукраинская география

Что в этой ситуации еще хорошего?

Хорошо, что, помимо Хиллари Клинтон, есть еще и семейство Байденов. Которое тоже участвует в травле нового президента, а глава клана намерен бороться за президентское кресло в 2020 году.

Чтобы свалить Байденов, далеко за компроматом ходить не надо. Семейка столько оставила следов на Украине, что Украина — вся целиком сейчас архив, улика и следственная папка по делу Байденов. Проблема в том, что у руля Украины сейчас их пособники. Но это дело-то поправимое.

Так что на месте украинских политологов я бы уже сейчас приступил к изучению опыта Катара. Потому, что рядом с Украиной — Польша. А внезапные прозрения — это штука для вассалов США вполне традиционная.

Польша давно готова к тому, чтобы внезапно обнаружить, что у власти на Украине — нацисты и бандеровцы. Тем более что польские спецслужбы, по просьбе США, их и готовили. Так что досье составлено заранее.

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А еще рядом — Болгария, Венгрия, Румыния и Молдавия. В их способности надеть очки также сомнений нет.

Да и Малайзия с Нидерландами не так чтобы очень далеко. У обеих стран тоже есть интересы и вопросы. Думаете, случайно именно вчера в Bellingcat оживились? А если я неправ и все это досужие измышления, то почему министр иностранных дел Катара не в Вашингтон побежал, как обычно, — а к Лаврову?

Конечно, может быть, я и не прав. Но на месте украинских патриотов, я бы на это не поставил.

Впрочем, я не на их месте. И это прекрасно. Для полного счастья только чая с баранками не хватает.

Пойду заварю.

* Организация запрещена на территории РФ.