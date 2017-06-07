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Ученые раскрыли новое полезное свойство куриных яиц

Ученые раскрыли новое полезное свойство куриных яиц

13:16  7 Июня 2017
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Ученые раскрыли новое полезное свойство куриных яиц

Сент-Луис, 7 июня. Американские ученые обнаружили еще одно полезное свойство куриных яиц. Оказалось, что их употребление способствует росту детей младшего возраста и снижению задержек в развитии. Исследование на эту тему было опубликовано на одном из научных сайтов.

Согласно выводам экспертов, при употреблении яиц развитие организма улучшается в 1,47 раза. Медики провели рандомизированное контролируемое исследование, в ходе которого эквадорские дети возрастом от шести до девяти месяцев съедали по одному яйцу в день. В их рационе также снизили употребление сладкой газировки. Полученные в результате исследования данные сравнили с данными контрольной группы, которая употребляла меньше куриных яиц.

Ученые раскрыли новое полезное свойство куриных яиц

На сегодняшний день яйца являются недорогим и доступным источником питательных веществ, которые особо полезны для растущего организма.

#здоровье #яйца
Дима Оленин
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