Ученые раскрыли новое полезное свойство куриных яиц

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Сент-Луис, 7 июня. Американские ученые обнаружили еще одно полезное свойство куриных яиц. Оказалось, что их употребление способствует росту детей младшего возраста и снижению задержек в развитии. Исследование на эту тему было опубликовано на одном из научных сайтов.

Согласно выводам экспертов, при употреблении яиц развитие организма улучшается в 1,47 раза. Медики провели рандомизированное контролируемое исследование, в ходе которого эквадорские дети возрастом от шести до девяти месяцев съедали по одному яйцу в день. В их рационе также снизили употребление сладкой газировки. Полученные в результате исследования данные сравнили с данными контрольной группы, которая употребляла меньше куриных яиц.

На сегодняшний день яйца являются недорогим и доступным источником питательных веществ, которые особо полезны для растущего организма.