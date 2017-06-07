Разбившийся на Ставрополье вертолет работал без полетного разрешения

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Ставрополь, 7 июня. Как стало известно после крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае, рухнувший вертолет осуществлял сельскохозяйственные работы без полетного разрешения.

Как выяснили сотрудники компетентных органов в ходе проверки условий полета потерпевшего крушение Ми-2, полетное разрешение для этого вертолета было просрочено еще с 2011 года. Пилот, сперва отказавшийся от госпитализации, после осмотра был госпитализирован в Центральную городскую больницу с травмой живота и грудной клетки.

Напомним, по предварительным данным, причиной падения вертолета, проводившего сельскохозяйственные работы, стал отказ двигателя. При падении вертолет оборвал одну из ниток местной ЛЭП, что привело к отключению от света примерно 800 человек.