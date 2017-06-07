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Происшествия
Разбившийся на Ставрополье вертолет работал без полетного разрешения

Разбившийся на Ставрополье вертолет работал без полетного разрешения

13:19  7 Июня 2017
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Разбившийся на Ставрополье вертолет работал без полетного разрешения

Ставрополь, 7 июня. Как стало известно после крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае, рухнувший вертолет осуществлял сельскохозяйственные работы без полетного разрешения. 

Как выяснили сотрудники компетентных органов в ходе проверки условий полета потерпевшего крушение Ми-2, полетное разрешение для этого вертолета было просрочено еще с 2011 года. Пилот, сперва отказавшийся от госпитализации, после осмотра был госпитализирован в Центральную городскую больницу с травмой живота и грудной клетки.

Разбившийся на Ставрополье вертолет работал без полетного разрешения

Напомним, по предварительным данным, причиной падения вертолета, проводившего сельскохозяйственные работы, стал отказ двигателя. При падении вертолет оборвал одну из ниток местной ЛЭП, что привело к отключению от света примерно 800 человек.

Валентин Меликов
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