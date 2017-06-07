Песков: Кремль не располагает деталями встречи Путина и Трампа

В Избранное

Скопировать

Москва, 7 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких деталей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге пока нет.

Так, отвечая на просьбу журналистов уточнить формат беседы, Песков отметил, что «встреча пока не готовится, подготовка не ведется, какой-либо конкретики по этой возможной встрече пока не определено».

«Никаких деталей не определено», — заключил представитель Кремля.

Напомним, накануне посол США в России Джон Теффт сообщил, что договоренности о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, в том числе на саммите G-20 в Гамбурге, пока нет.