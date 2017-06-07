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Песков: Кремль не располагает деталями встречи Путина и Трампа

Песков: Кремль не располагает деталями встречи Путина и Трампа

13:25  7 Июня 2017  /обновлено: 13:31  07 Июня 2017
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Песков: Кремль не располагает деталями по встрече Путина и Трампа

Москва, 7 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких деталей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Гамбурге пока нет.

Так, отвечая на просьбу журналистов уточнить формат беседы, Песков отметил, что «встреча пока не готовится, подготовка не ведется, какой-либо конкретики по этой возможной встрече пока не определено». 

«Никаких деталей не определено», — заключил представитель Кремля.

Напомним, накануне посол США в России Джон Теффт сообщил, что договоренности о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, в том числе на саммите G-20 в Гамбурге, пока нет.

 

#россия #песков
Тимур Румянцев
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