Новости ДНР и ЛНР: в Кировске — обстрелы и эвакуация, бои под Желобком, возмездие для убийцы из ВСУ
Новости ДНР и ЛНР, 7 июня. Украинская артиллерия накрыла гаубичным огнем город Кировск, там началась эвакуация детей; киевским силовикам не удалось продвинуться в «серой зоне» под Желобком; возмездие для преступника из ВСУ, искалечившего и лишившего родителей ребенка в Донецке.
Наступление ВСУ: в ЛНР началась эвакуация детей
Крайне тревожные новости приходят с раннего утра среды из Луганской народной республики. Похоже, украинские силовики, сорвав все достигнутые в Минске договоренности, начали там полномасштабное наступление, пытаясь прорвать линию фронта и занять населенные пункты в так называемой «серой зоне». Военнослужащие ЛНР успешно сдерживают части украинской армии, а власти республики начали эвакуацию мирных жителей, в первую очередь детей, из города Кировска и близлежащих поселков.
Как сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, с раннего утра артиллерия ВСУ обстреливает Кировск из крупнокалиберных орудий, огонь ведется по жилым кварталам.
«Сегодня около шести утра украинские силовики обстреляли жилые кварталы в центре Кировска. Огонь велся из 122-миллиметровых гаубиц Д-30 со стороны населенного пункта Новотошковка», — отметил Марочко.
Сообщается, что обстрел не утихает до сих пор, украинские снаряды рвутся на окраинах города. Уже разрушены жилые дома в квартале 50 лет СССР и на улице Мичурина, сообщили власти Кировска, публикуя фото- и видеосвидетельства преступлений ВСУ.
Также украинские силовики ведут обстрел города Стаханова и поселка городского типа Фрунзе, при этом продолжая обстрелы Кировска и поселка городского типа Донецкий, сообщил подполковник Марочко.
Сообщается, что МЧС и Народная милиция ЛНР начали эвакуацию детей из района Кировска, где продолжают рваться украинские снаряды.
Как сообщил Марочко, началась подготовка к эвакуации детей из населенных пунктов Голубовское, Березовское и Донецкий, расположенных в непосредственной близости от зоны активных боевых действий. Эвакуация ведется силами МЧС при поддержке Народной милиции ЛНР и администрации Кировска.
ВСУ остановлены под Желобком
Появилась информация, что в районе села Желобок Славяносербского района Народная милиция ЛНР успешно сдерживает попытки наступления украинских силовиков.
«Противник начал наступление на Желобок, одновременно обстреливая жилые кварталы других близлежащих населенных пунктов», — сообщил Марочко.
По словам подполковника, Народная милиция ЛНР успешно сдерживает наступление ВСУ на этом участке фронта.
Факт наступления ВСУ в так называемой «серой зоне» не скрывают и в Киеве, а украинские СМИ не без гордости сообщают о «подвигах» силовиков. При этом украинская пресса утверждает, что ВСУ якобы захвалили Желобок и другие участки в «серой зоне», что, по словам представителей командования ЛНР, является ложью.
Возмездие для преступника из ВСУ
Генеральная прокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело против комбрига ВСУ, причастного к гибели женщины 4 июня в Донецке. Речь идет о командире 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Викторе Николюке. По данным Генпрокуратуры ДНР, именно Николюк отдал приказ о минометном обстреле Петровского района Донецка вечером 4 июня.
В результате преступных действий ВСУ погибла 37-летняя жительница Донецка, которая шла по улице с ребенком. Снаряд, разорвавшийся у их ног, убил мать и искалечил ее восьмилетнего сына. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи. Как ранее сообщал источник Федерального агентства новостей, ребенок остался круглым сиротой: ранее в боях за Донбасс погиб его отец.
Людей не вернуть, здоровье ребенку придется восстанавливать долго, но власти ДНР намерены сделать все, чтобы преступники, искалечившие мальчика, не ушли от ответственности.
Как сообщили в генпрокуратуре ДНР, следственное управление этого ведомства возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 229 УК ДНР («террористический акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку»).
«Дело возбуждено в отношении командира 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктора Николюка», — заявили в пресс-службе ведомства.