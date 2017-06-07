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Технологии
«АвтоВАЗ» запустил серийное производство уникальной битопливной Lada Vesta

«АвтоВАЗ» запустил серийное производство уникальной битопливной Lada Vesta

13:21  7 Июня 2017  /обновлено: 13:35  07 Июня 2017
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«АвтоВАЗ» запустил серийное производство уникальной биотопливной Lada Vesta

Москва, 7 июня. Российское предприятие «АвтоВАЗ» начало производство первой серии экологичных машин на базе LADA Vesta. Новый автомобиль имеет битопливную систему, которая позволяет использовать, как бензин, так и метан.

Разработчики утверждают, что сжатый газ является более экологически чистом видом топлива и снижает расходы на горючее в три раза. Кроме того, метан в случае утечки быстро растворяется в атмосфере, что снижает риск возникновения пожара.

Расположенный в багажном отделении газовый баллон вмещает в себя 18 кубометров газа. Он оснащен специальным предохранителем, который должен предотвратить утечку. Таким образом, автомобиль может проехать более тысячи километров на газе без дозаправки.

Геннадий Плющев
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