Обезглавленная Мэй и советы от ИГ: Charlie Hebdo высмеял теракт в Лондоне

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Париж, 7 июня. Французский еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку выпуска премьер-министра Великобритании Терезу Мэй с собственной отрубленной головой в руках. Так сатирическое издание отреагировало на теракт в Лондоне, в результате которого погибли семь человек.

Карикатуру озаглавили «Мультикультурализм по-британски». На другой полосе изобразили пару англичан, утверждающих, что никогда не высмеивали пророка Мухаммеда. Также Charlie Hebdo поделился «советами по похудению от ИГ»*. Один из них «бежать быстрее» проиллюстрирован толпой испуганных людей.

Атака на жителей британской столицы была совершена вечером 3 июня. Тогда погибли семь человек, еще несколько десятков пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ группировка «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.