ЛДПР внесла в Госдуму проект об изменении гимна России на «Боже, царя храни!»

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Москва, 7 июня. Парламентарии от либерально-демократической партии внесли на рассмотрение Госдумы предложение об изменении гимна России. Они считают, что необходимо вернуть имперский «Боже, царя храни!» вместо сегодняшнего «Россия — священная наша держава».

Соответствующий документ находится в базе данных Госдумы. По мнению депутатов от ЛДПР, в основе действующего гимна лежит его предшественник из советской эпохе, а он, считают либерал-демократы, так и не смог стать символом страны, объединяющим всех ее жителей.

«Несмотря на то, что современный гимн глубоко уважаем многими россиянами, именно имперский гимн являет собой гордость за славные победы и символизирует великую страну с великой историей», — считают авторы проекта.

Напомним, «Боже, царя храни!» был официальным гимном России с 1834 до 1917 года.