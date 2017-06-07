Песков назвал фейком сообщения о продаже «часов Путина» на аукционе

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Москва, 7 июня. Официальный представить российского президента Дмитрий Песков объявил сообщения о продаже часов Pater Phillipe, якобы принадлежавших Владимиру Путину, ложными.

«Это фейк», — кратко ответил пресс-секретарь президента на вопросы журналистов в связи с публикацией в Bloomberg.

Напомним, ранее в СМИ появились сведения о том, что наручные часы стоимостью более миллиона долларов, якобы принадлежавшие президенту Владимиру Путину, будут проданы на аукционе Antiquorum. По данным СМИ, к часам якобы прилагалось свидетельство, согласно которому «мистер Владимир Путин» приобрел эти часы в лондонском бутике Watches of Switzerland.