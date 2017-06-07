Чайка рассказал о гиперактивности в России спонсируемых Госдепом организаций

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Москва, 7 июня. В России наиболее активно действуют спонсируемые Госдепартаментом США неправительственные организации, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка во время парламентских слушаний по теме «Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской Федерации: законодательство и правоприменительная практика».

По данным Генпрокуратуры России, в настоящее время в стране проверена деятельность 73 организаций, которые подконтрольны Госдепартаменту США. Чайка отметил, что 10 из них признаны нежелательными. Проверка по 22 компаниям из этого списка продолжается.

«Наиболее активно действуют неправительственные организации, подконтрольные Госдепу США» — заметил генпрокурор страны.

Ранее Чайка предположил, что осужденный за финансовые махинации в РФ глава Hermitage Capital Уильям Браудер осуществляет нападки на его семью, чтобы дискредитировать правоохранительные органы России.